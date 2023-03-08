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Vergi affı yasası çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Borçlar ne zaman silinecek? VERGİ AFFI 2023 SON DURUM

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Vergi affı yasası çıktı mı, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Borçlar ne zaman silinecek? VERGİ AFFI 2023 SON DURUM

Vergi affı 2023 son durum binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Vergi affı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları gibi birçok borcu kapsayan yeni vergi borcu yapılandırma paketinin yasalaşması için gözler TBMM görüşmelerine çevrildi. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak, borçlar silinecek mi? İşte, detaylar...

"Vergi affı yasası Meclis'ten geçti mi?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırılmayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarının yapılandırma kapsamında alınacağı vergi affı 2023, Meclis'in Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına ara vermesiyle ertelenmişti. Şimdi ise gözler vergi affı için TBMM görüşmelerine çevrildi. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

VERGİ AFFI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Vergi affı düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

EYT düzenlemesinin ardından gözler borç affıyla ilgili düzenlemeye çevrildi. Meclis Genel Kurulu, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta mesai yapacak.

Çalışmalar 7 Mart'ta başlayacak. Söz konusu düzenleme ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri ve belediyelere olan borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Vergi affı düzenlemesinde en dikkat çeken konu başlıklarından birisi 2 bin liraya kadar olan borçların silinmesi oldu. Vergi borçlarının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş vergi affı paketine ilişkin detayları açıkladı. Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne verilecek önergelerle Deprem bölgesine dönük düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Deprem bölgesindekilerin "Veraset ve İntikal Vergisi"nden muaf olacaklarını aktaran Elitaş, buradaki işveren ve çalışanlara da 50 bin liraya kadar yapılan nakdi yardımların sigorta primi ve vergiye tabi olmayacağını kaydetti.

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