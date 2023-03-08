Vergi borçları silinecek mi? Vergi affı Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? 8 Mart son durum
Vergi affı 2023 son durum merak konusu oluyor. Vergi affı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları gibi birçok borcu kapsayan yeni vergi borcu yapılandırma paketinin yasalaşması için gözler TBMM görüşmelerine çevrildi. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak, borçlar silinecek mi? İşte, detaylar...
"Vergi affı çıktı mı, çıkacak mı?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırılmayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarının yapılandırma kapsamında alınacağı vergi affı 2023, Meclis'in Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına ara vermesiyle ertelenmişti. Şimdi ise gözler vergi affı için TBMM görüşmelerine çevrildi. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...
VERGİ AFFI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Vergi affı düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Deprem sonrası Meclis çalışmalarına ara verilmişti. TBMM 28 Şubat günü yeniden açıldı. Teklifin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi ve geçtikten sonra kısa süre içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
VERGİ BORCU MECLİS KOMİSYONUNDA KABUL EDİLMİŞTİ!
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.
AK Parti iktidarları döneminde bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili asıl olarak toplam 9 teklifin görüşüldüğünü dile getiren Elitaş, Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar vatandaşların tüm taleplerini dinlediklerini ve ihtiyaç duydukları tüm düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.
Elitaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kamuya olan yükümlülükler konusunda tüm talepleri titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik ve bu alanda yapılabilecek düzenlemeleri hiç tereddütsüz yaptık. Bir süredir vatandaşlarımızın borçların yapılandırılması konusunda talepleriyle karşı karşıya kalıyorduk. Bunu da kulak ardı etmeyerek kanun teklifini hayata geçirmiş oluyoruz.
Vatandaşların vergi dairelerinde hangi türden olursa olsun tüm borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları; köprü, otoyol, kaçak geçiş ücretleri; daha önce hiçbir yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, 4207 sayılı Kanun kapsamındaki idari para cezaları, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili yaptığımız kanunu revize eden bir düzenleme. Ecrimisiller gibi ne tür borç olursa olsun bu yapılandırma kapsamına almış oluyoruz."
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