6 Mart Ankara TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı? Müstakil ve müşterek arsa kazananların isimleri! e-devlet sonuç sorgulama
TOKİ Ankara arsa kura sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorlarında hız kazandı. Arsa kura çekilişi bugün itibarıyla başladı. Müstakil ve müşterek arsa başvurusunda bulunanlar sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Arsa kura çekimi sonuçları e-Devlet üzerinden veya canlı yayını takip ederek öğrenilebiliyor. İşte, TOKİ Ankara arsa kazananların isim listesi!
Ankara TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı! Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ertelenen İlk Evim Arsa kuraları bugün itibaryla tekrar çekilmeye başlandı.Ankara Merkez'de 5.423 müşterek ve 8.000 müstakil arsa hak sahibini bulacak. Başvuru sahipleri, Ankara TOKİ arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile kuraları takip edebilecek. Başvuruda bulunanlar kura sonuçları isim listesini öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, e-devlet sonuç sorgulama ekranı!
TOKİ ANKARA ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ankara ili müstakil ve müşterek arsa kura çekimleri bugün itibarıyla başladı. Kura çekimi canlı olarak Youtube üzerinden yayınlanacak. Kazananların isim listesi e-Devlet üzerinden bir gün sonra sorgulanabilecek.
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İlk Evim arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.
ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI
Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.
İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.
TOKİ ARSA TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ARTACAK MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak.
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- 6 Mart Ankara TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı? Müstakil ve müşterek arsa kazananların isimleri! e-devlet sonuç sorgulama
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