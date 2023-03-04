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EYT ilk maaş ne zaman yatacak? Mart ayında dilekçe veren EYT'liler ilk maaşını Nisan'da alır mı? İşte yol haritası

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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EYT ilk maaş ne zaman yatacak? Mart ayında dilekçe veren EYT’liler ilk maaşını Nisan’da alır mı? İşte yol haritası

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT’lilerin emeklilik için başvuru süreci de başlamış oldu. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak kanunun yürürlüğe girmesiyle SGK merkezlerinde kuyruklar oluştu. Peki, EYT ilk maaş ne zaman yatar, Nisan ayında mı? İşte, başvuru süreci hakkında merak edilenler...

"EYT ilk maaş ne zaman verilecek, hangi tarihte?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emeklilik hayali kuran milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. EYT başvurusu yapan ya da başvuruda bulunacak EYT'lilerin en merak ettiği konulardan birisi de ilk maaşların yatacağı tarih oldu. Peki, EYT'liler ilk maaşını Mart'ta mı, Nisan ayında mı alacak? İşte, EYT hakkında tüm ayrıntılar...

Mlyonlarca vatandaşın emeklilik için başvurusu süreci başladı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla pek çok vatandaş SGK müdürlüklerine akın etti. Ancak, başvurular internetten, e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor.

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN ALINACAK?

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. E-Devlet'ten başvuru yaptığınızda ekran sizi SGK uygulamasına yönlendirecek ve bu suretle de emeklilik başvuru işlemi yapılmış olacak.

İlk maaşlar da bir sonraki ay hak edilmiş olacağı için nisan başı itibarıyla ilk maaşlar alınmaya başlanacak. Ola ki emeklilik işlemleri SGK açısından uzun sürdü, vatandaşlar mart ayında dilekçe verdikleri için nisanda almaya hak kazanıyorlar ve daha sonraki aylarda aylık bağlansa dahi nisan ayı ile beraber toplu bir şekilde maaş alabileceklerdir.

EYT BAŞVURULAR HAKKINDA

Öte yandan; Halen çalışan bazı EYT'liler de işverenler tarafından "emekli olur" yazısı almak için SGK'ya yönlendirildi. SGK ise emeklilik işlemleri için bu belgenin alınmasına gerek olmadığını bildirerek, "gelir/aylık/ödenek talep belgesi" ile başvurulmasının yeterli olduğunu belirtti.

SGK, e-Devlet'ten alınabilen "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü", "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi" ve "Çalışma Hayatım" uygulamaları üzerinden gereken belgelerin temin edilebileceğini açıkladı. Buna göre, e-Devlet'ten alınacak belgelerle işverenler, emekli olmak isteyen çalışanlarının işten ayrılış bildirgelerini düzenlenleyebilecek. Hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için ise SGK'dan yazı alınabilecek.

3 ADIMDA EYT BAŞVURUSU

1. ADIM

-e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklayın.
-Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
-Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

2. ADIM

-SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın.
-Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
-Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

3. ADIM

-'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
-Son aşamada 'ileri' butonu ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

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