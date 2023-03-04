EYT ilk maaş ne zaman yatacak? Mart ayında dilekçe veren EYT’liler ilk maaşını Nisan’da alır mı? İşte yol haritası

"EYT ilk maaş ne zaman verilecek, hangi tarihte?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emeklilik hayali kuran milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. EYT başvurusu yapan ya da başvuruda bulunacak EYT'lilerin en merak ettiği konulardan birisi de ilk maaşların yatacağı tarih oldu. Peki, EYT'liler ilk maaşını Mart'ta mı, Nisan ayında mı alacak? İşte, EYT hakkında tüm ayrıntılar...