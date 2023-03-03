İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023? Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? Hesaplama...

"Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayı kira artış oranlarında nefesler tutuldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile beraber bu aya ait kira zam oranları da netleşmiş olacak. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu? Kira artış oranı hesaplama nereden, nasıl yapılır? Gözler TÜİK açıklamasında...