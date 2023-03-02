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Mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ile sorgulama...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ile sorgulama...

"Mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için ödeme takvimi merak ediliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ile sorgulama...

"Mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ile sorgulama...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamayla şubat ayı mazot ve gübre desteğine ilişkin önemli bilgiler verdi. 2022 yılından bu yana ayni olarak verilen yardım, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yıkımın büyük olduğu 10 ilde nakit olarak hesaplara yatırılacak.

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada, "2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir" ifadelerini kullandı.

Yarımların şubat ayının sonuna kadar yatırılacağı ifade edildi.

MART AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Henüz konu hakkında açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır.

T.C KİMLİK NUMARASIYLA MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NASIL SORGULANIR?

Mazot ve Gübre Desteği alacak olan çiftçiler, yardımların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini online olarak öğrenme şansına sahip.

İnternet üzerinden yardımı sorgulamak isteyen vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tradresine giderek kişisel bilgileriyle giriş yapmalı.

Bunun ardından arama bölümüne mazot ve gübre desteği yazdığımız takdirde sorgulama ekranına erişim sağlayabilirsiniz.

ÇKS ÜRÜN GÜNCELLEME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, depremin ardından çiftçileri koruma kapsamında ÇKS ürün güncelleme başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Kirişçi konuya dair yaptığı açıklamada, ''2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır" diye konuştu.

YENİ BAŞVURU TARİHİ 8 MAYIS

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi destek ödemelerine ilişkin bilgiler verdi. Bakan Kirişçi, "Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki; Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun-Keçi Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği, Arılı Kovan Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödemeleri, 10 ilimiz için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır" ifadeleri kullandı.

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerde toplam kaç işletmeye destek verileceğini de açıkladı. Kirişçi, "10 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği verilecektir" dedi.

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