Mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ile sorgulama...

YENİ BAŞVURU TARİHİ 8 MAYIS

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi destek ödemelerine ilişkin bilgiler verdi. Bakan Kirişçi, "Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki; Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun-Keçi Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği, Arılı Kovan Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödemeleri, 10 ilimiz için şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır" ifadeleri kullandı.

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerde toplam kaç işletmeye destek verileceğini de açıkladı. Kirişçi, "10 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği verilecektir" dedi.