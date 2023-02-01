Prefabrik ev alana devlet desteği! Nereye başvurulur, nasıl alınır, şartları neler? 200 bin TL barınma yardımı başvuru ekranı

Prefabrik ev alana devlet desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı kapsamında verilen 200.000 TL'lik prefabrik ev yardımına kimler başvurabilir? Şartları neler? Konuya ilişkin detaylar haberimizde... İşte 200.000 TL barınma yardımı başvuru ekranı...