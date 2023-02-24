"Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İllere göre mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteğine dair açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki üreticilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini belirten Kirişçi, mazot ve gübre desteği ödemeleri için şubat ayının son haftasını işaret etti. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İllere göre mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı? 24 Şubat sorgulama ekranı...