Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İllere göre mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı? 24 Şubat sorgulama ekranı...
"Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının son günlerinde en çok merak edilen konulardan biri de mazot ve gübre desteği oldu. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İllere göre mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı? 24 Şubat sorgulama ekranı...
"Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İllere göre mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi mazot ve gübre desteğine dair açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki üreticilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini belirten Kirişçi, mazot ve gübre desteği ödemeleri için şubat ayının son haftasını işaret etti. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İllere göre mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı? 24 Şubat sorgulama ekranı...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Şubat ayı mazot ve gübre destek ödemeleriyle ilgili olarak Tarıım ve Orman Bakanlığı'nın resmi adresinde paylaşılan açıklama şu şekilde;
"2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 11 ilimiz için nakit olarak ödenecek. Bu kapsamda toplam tutarı 2,8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri, şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak.
2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihini, 8 Mayıs tarihine kadar uzattık. Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki Çiğ Süt Desteği, Buzağı Desteği, Anaç Koyun-Keçi Desteği, Büyükbaş Hayvan Besi Desteği, Arılı Kovan Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği ödemeleri 11 ilimiz için şubat ayı içine çekilerek üreticilerimizin hesaplarına yatırılacak.
Ayrıca, 11 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği vereceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İllere göre mazot ve gübre destek ödemesi yattı mı? 24 Şubat sorgulama ekranı...
- Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek? İlk oruç hangi tarihte tutulacak? 2023 Diyanet Ramazan takvimi...
- DOLUNAY 2023 ne zaman? Başak burcunun etkisine hazır olun! Mart ayı dolunay/yeni ay ne zaman, hangi tarihte? Hangi burcu nasıl etkileyecek?
- YALI ÇAPKINI Ferit Seyran aşkında YENİ DÖNEM! İkinci fragman her şeyi değiştirdi! Halis AĞA tüm dengeleri bozdu! Seyran Ferit'e evet diyecek mi?
- Artçı depremler ne zaman bitecek, devam edecek mi? Türkiye fırtına etkisinden ne zaman çıkacak? Artçı Deprem nedir, neden olur? Kaç tane oldu?
- Çağla Taşdelen kimdir, kaç yaşında, nereli? 2023 Survivor Ünlüler Çağla mesleği ne?
- Hatay'da korkutan deprem son dakika | 23 Şubat Hatay, Erzurum deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son depremler...
- JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 27.000-30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?
- Bugün hangi diziler var? TV YAYIN AKIŞI 23 ŞUBAT 2023 | ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Perşembe yayınlanan dizi ve film listesi...
- 24 Şubat okullar tatil mi? Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... İlkokul, Ortaokul, Lise ders işlenecek mi? Yarın okul var mı, yok mu?
- Hac kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? 2023 Hac kura tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bağcılar deprem risk haritası 2023 | Küçükçekmece ve Bağcılar'dan fay hattı geçiyor mu? Avrupa Yakası'nda depreme dayanıklı ilçeler?