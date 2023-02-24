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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati G20 toplantısına çevrim içi katıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati G20 toplantısına çevrim içi katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, '1'inci G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katıldı. Bakan Nebati, "Toplantının, ülkemize tahsis edilen özel bölümünde, ülkemizde meydana gelen depremlere ilişkin G20 üyelerine bilgiler verdik" dedi.

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