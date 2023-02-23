MEB son dakika açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılma tarihi açıklandı mı?
"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası 'Okullar açılacak mı, okullar tatil mi' sorusu son dönemin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı 10 il için tarih verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılma tarihi açıklandı mı?
"Okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılma tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. Bakan Özer, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay için tarihleri açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılma tarihi açıklandı mı?
DEPREM BÖLGESİ DIŞINDA KALAN 71 İLDE OKULLAR RESMEN AÇILDI
Deprem afet bölgesi dışında kalan 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılı 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başladı.
10 İLDE OKULLAR AÇILACAK MI?
OHAL kapsamında afet bölgesi ilan edilen 10 il için yeni kararı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. İşte il il yeni tarihler...
10 İL İÇİN YENİ KARAR! OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamayla "10 ilde okullar ne zaman açılacak, okullar tatil mi" sorusu yanıt buldu.
AFET BÖLGESİ 10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
1. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.
2. Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen ara 13 Mart tarihine kadar uzatıldı.
3. Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim öğretim 1 Mart tarihinde başlayacak.
BAKAN ÖZER: SAĞLAM OLMAYAN HİÇBİR YAPIDA EĞİTİM OLMAYACAK
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlanacağını belirten Bakan Özer, "Sağlam raporu almadan kesinlikle öğrenci ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer sağlam raporu henüz alınmadıysa o okullarda eğitime başlamayacağız" dedi.
"DEPREM BÖLGESİNİ 3 KATEGORİYE AYIRDIK"
Depremden etkilenen 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını ifade eden Bakan Özer, "Bu bağlamda 10 ilimizi kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.
İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye'nin yer aldığını belirten Bakan Özer, "Bu illerimizde eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de verilen arayı 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Bu 10 ilimizi eğitim-öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı şekilde normalleştirme sürecini bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz" diye konuştu.
10 İLDE BAHAR DÖNEMİNDE DEVAM ZORUNLULUĞU YOK
Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak.
Elazığ'da da devam zorunluluğu aranmayacak.
Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.
Bölgedeki öğretmenler idari izinli sayılıyor ve ders ücretleri ödenmeye devam ediyor.
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- MEB son dakika açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılma tarihi açıklandı mı?
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