MEB son dakika açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okulların açılma tarihi açıklandı mı?

"DEPREM BÖLGESİNİ 3 KATEGORİYE AYIRDIK"

Depremden etkilenen 10 ili 3 kategoriye ayırdıklarını ifade eden Bakan Özer, "Bu bağlamda 10 ilimizi kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye'nin yer aldığını belirten Bakan Özer, "Bu illerimizde eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de verilen arayı 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Bu 10 ilimizi eğitim-öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı şekilde normalleştirme sürecini bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz" diye konuştu.