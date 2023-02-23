23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patronlar fabrikada

Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patronlar fabrikada

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2023
ABONE OL
Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patronlar fabrikada

Depremin vurduğu illerde sanayici adeta ‘Kurtuluş Savaşı’ ilan etti. Tesislerinin % 30’u hasarlı olan Malatya’da üretim başladı. Adıyaman’da çarklar martta dönecek. Maraş tam kapasiteye 6 ayda geçecek

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA