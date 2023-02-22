OHAL bölgesine kısa çalışma ödeneği! İşten çıkarma yasak! İşçilere peş peşe destek paketleri

İŞ VE HİZMET SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLEMEYECEK

Hatalı bilgi ya da belge verdiği tespit edilenlerden ödemeler faizi ile tahsil edilecek. OHAL ilan edilen illerde iş ve hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek.

Bu kural sözleşme süresinin sona ermesi, iş yerinin kapanması ve ahlak kurallarına uymayan durumlar dışında geçerli olacak. Hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene idari para cezası uygulanacak.