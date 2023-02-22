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OHAL bölgesine kısa çalışma ödeneği! İşten çıkarma yasak! İşçilere peş peşe destek paketleri

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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OHAL bölgesine kısa çalışma ödeneği! İşten çıkarma yasak! İşçilere peş peşe destek paketleri

OHAL kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle depremde hasar gören iş yerlerine kısa çalışma ödeneği verilecek. Sözleşmesi olan işçilere de nakdi ücret desteği sağlanacak.

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 11 ilde hayatın normale dönmesi için adımlar atılıyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, depremde hasar gören iş yerlerine kısa çalışma ödeneği verilecek. Hasarı belgeleyen iş yerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek.

İŞ VE HİZMET SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLEMEYECEK
Hatalı bilgi ya da belge verdiği tespit edilenlerden ödemeler faizi ile tahsil edilecek. OHAL ilan edilen illerde iş ve hizmet sözleşmeleri feshedilemeyecek.

Bu kural sözleşme süresinin sona ermesi, iş yerinin kapanması ve ahlak kurallarına uymayan durumlar dışında geçerli olacak. Hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene idari para cezası uygulanacak.

İŞÇİLERE DESTEK
Deprem bölgelerinde iş sözleşmesi bulunan işçilere 133,44 lira nakdi ücret desteği verilecek. Bu destek şarta bağlı olacak. Sözleşmenin iş yerinin deprem nedeniyle kapanmasıyla feshedilmiş olması gerekecek.

Ücret desteği OHAL süresini geçmeyecek şekilde verilecek. Nakdi ücret desteğinden yararlananların genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

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