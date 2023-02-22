Ziraat Bankası depremzede çiftçilerin düşük faizli kredi borçlarını 1 yıl erteledi

Karar kapsamında tanımlanan kredi borçlarının anapara toplamı 250 bin lira ve altında olan kişilerin kredileri ile ilgili erteleme işlemleri, banka veya Tarım Kredi'ye müracaatına ve herhangi bir hasar tespiti yapılmasına gerek bulunmadan ilgilisi tarafından resen gerçekleştirilecek.

Kredi borçlarının anapara toplamı 250 bin 1 lira ve üzerinde olan, tarımsal ürünleri/varlıkları (ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, işletme tesisleri, ahırları, seralar gibi) en az yüzde 30 ve üzeri zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenenlerin erteleme taleplerinin değerlendirilmesi için ilgisine göre banka veya Tarım Kredi'ye müracaat etmeleri gerekecek.