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Depremde az hasarlı binalar ne olacak? Az hasarlı binaya 10 BİN TL devlet desteği yattı mı? Ödeme Takvimi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Depremde az hasarlı binalar ne olacak? Az hasarlı binaya 10 BİN TL devlet desteği yattı mı? Ödeme Takvimi!

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler nedneiyle yüzlerce bina yıkıldı ve hasarlandı.Hasar tespit çalışmaları aralıksız şekilde devam ederken, hasar durumu detayları evlerinin durumunu merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD'ın 'Hasar-Tespit- Vatandaşlar İçin Soru Cevap Bilgilendirme' kılavuzuna göre orta, az hasarlı ve hasarsız binaların tespiti için yapılan işlemler ile devletin ne gibi yardımlar yapacağına dair soruların cevabına yönelik bilgilendirme yayınladı. Peki, söz konusu destek ile ilgili merak edilenler...

"Az hasarlı binaya 10 bin TL devlet desteği ne zaman verilecek?" sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından binlerce vatandaşımızın evi yıkıl ve zarar gördü. AFAD, depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin başladığını açıkladı.. Peki, az hasarlı binaya devlet desteği ne zaman verilecek? İşte, haberin detayları...

AZ HASARLI BİNALARA DEVLET DESTEĞİ VAR MI?

Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen afetzede aile başına 10 bin TL destek ödemesi yapılmaktadır.

Deprem destek ödemesinde afet bölgesinde ikamet ediyor olmanız yeterlidir. Başka bir şart aranmamaktadır.

BİNANIN HASARSIZ YA DA AZ HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE NE YAPILIR?

Hasarsız ya da Az Hasarlı bina sahipleri için Afet Kanunu kapsamında yeni ev yapılması mümkün olmamaktadır.

10 BİN TL DEPREM YARDIMI KİMLERE YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, nakdi desteğin kimlere yapıldığını; "10 bin TL zarar gören afetzedelere hane başı destek ödememiz vardı. Destek afette yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Hasarsızlara yönelik değil." sözleriyle açıkladı.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Ödemeler için başvuru şartı bulunmuyor. "Hane Başı Destek Ödemeleri" Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşların ise TC kimlik numaralarına yapılıyor.Ödemeler yapıldığında vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor.

HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşları adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebiliyor, konu hakkındaki bilgilere ulaşabiliyor.

e-Devlet Hasar Sorgulama Ekranı

AA'nın haberine göre; 10 bin TL devlet desteği ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaya devam edecektir. Hane başı destek ödemeleri, Ziraat Bankasında hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise T.C. kimlik numaralarına yapılmaktadır. Ödeme yapılan vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı (SMS) gönderimine başlanmıştır."

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