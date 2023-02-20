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Tüketici güven endeksi açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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Tüketici güven endeksi açıklandı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksinde şubat ayı verileri açıklandı

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