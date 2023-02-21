EYT son dakika! EYT Meclis görüşmeleri ne zaman başlayacak? Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

EYT YASASI NE OLDU?

EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.

Türkiye 6 Şubat tarihine depreme uyandı. 10 ilde 13 milyonu aşkın kişiyi etkileyen 2 büyük deprem sonrası devlet ve millet seferber olarak yaraları sarmak için büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi.

AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak.

EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinden Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.