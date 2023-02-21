EYT son dakika! EYT Meclis görüşmeleri ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
"EYT Meclis görüşmeleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT kanun teklifi Meclis ve Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Bu aşamadan sonrası EYT Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Peki, EYT Meclis görüşmeleri ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayınlandı mı?
"EYT Meclis görüşmeleri ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayınlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT kanun teklifi 2 adım sonra yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem öncesi EYT, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Peki, EYT Meclis görüşmeleri ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayınlandı mı?
Milyonlarca EYT'li 'Meclis ne zaman açılacak' sorusunun cevabını merak ediyordu. Açıklama AK Parti'den geldi.
AK PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
"TÜM SİYASİ PARTİLERİN ORTAK MUTABAKATI"
AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.
EYT YASASI NE OLDU?
EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.
Türkiye 6 Şubat tarihine depreme uyandı. 10 ilde 13 milyonu aşkın kişiyi etkileyen 2 büyük deprem sonrası devlet ve millet seferber olarak yaraları sarmak için büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi.
AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak.
EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinden Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
"EYT DÜZENLEMESİ ERTELENECEK, İPTAL OLACAK" GİBİ YALANLARA İTİBAR EDİLMESİN
EYT'de teknik taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını tamamladı. EYT yasası için 5 adımlı Meclis aşamasına geçildi. İmzaların toplanmasının ardından EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Artık sadece iki adım kaldı:
1. EYT kanun taslağı Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak
2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak
"EYT düzenlemesi ertelendi, iptal oldu" gibi yalan haber ve provakatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerekiyor. EYT düzenlemesi için şu aşamada en yetkili kurum Meclis Genel Kurulu olarak dikkat çekiyor.
EYT ŞARTLARI DEĞİŞİR Mİ?
EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. Kanun teklifinde herhangi bir yeni şart bulunmuyor. Prim şartının SSK'da 1999 düzenlemesi öncesi düzeyine yani 5.000 güne düşürülmesi ve kısmi emeklilikte yaşın kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 olarak uygulanması gibi talepler bulunuyor.
Bu taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.
EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
EYT yasasının 28 Şubat tarihinde Meclis'te oylanarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.
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