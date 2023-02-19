EYT son dakika ne zaman Meclis'e gelecek 2023? EYT 21 Şubat Salı Meclis'e gelecek mi?
"EYT son dakika ne zaman Meclis'e gelecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle, Meclis çalışmalarını erteledi. EYT ve sözleşmeliye kadro düzenlemesiyle ilgili haber bekleyen vatandaşlar ise Meclis'in açılmasını bekliyor. Peki, EYT son dakika ne zaman Meclis'e gelecek 2023? EYT 21 Şubat Salı Meclis'e gelecek mi?
"EYT son dakika ne zaman Meclis'e gelecek 2023? EYT 21 Şubat Salı Meclis'e gelecek mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Meclis'in açılacağı tarihi belirtti. Peki, EYT son dakika ne zaman Meclis'e gelecek 2023? EYT 21 Şubat Salı Meclis'e gelecek mi?
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'in açılacağı tarihi duyurdu.
Elitaş açıklamasında, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.
Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Buna göre; Meclis 21 Şubat 2023 Salı günü saat 15.00'ten itibaren çalışmalarına devam edecek.
GÖZLER EYT DÜZENLEMESİNDE
Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat'ta yapılacağını söyledi.
Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma sürecindeki üçüncü aşama da geride kaldı.
Genel Kurul'daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
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- EYT son dakika ne zaman Meclis'e gelecek 2023? EYT 21 Şubat Salı Meclis'e gelecek mi?
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