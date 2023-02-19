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15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödeme tarihi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2023
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15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödeme tarihi açıklandı mı?

"15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden zarar gören depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı alabilecek. Peki, 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödeme tarihi açıklandı mı?

"15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödeme tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'taki iki büyük depremden sonra yapılan açıklamalarda depremzedelerin hayatının kolaylaştırılması için devlet yardımının sürekli olarak devam edeceği bildirildi. Peki, 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödeme tarihi açıklandı mı?

15 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK VE NE ZAMAN?

14 Şubat 2023 tarihli Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında düzenlendi.

Ana gündem maddesi deprem felaketi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılacak yardım ödemeleri ile ilgili bilgi verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu süreçte hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının düzenli bir şekilde sürmesini sağlayacağız.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım; şehirlerine, ilçelerine, mahallelerine, evlerine, işlerine velhasıl tüm unsurlarıyla hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa, bezginliğe asla kapılmadan beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak kayıplarını telafi edeceğiz.

İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin TL taşınma ve 2 bin TL ile 5 bin TL kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin TL destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım.

Ailelere deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz"

15 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 15 bin TL deprem taşınma desteği ödemesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

15 bin TL nakit taşınma desteği ödemesi afetten etkilenen bölgelerdeki ailelere yapılacak. Ancak ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir tarih verilmedi ve depremzedelerin başvuru yapması gereken herhangi bir adım da henüz belirtilmedi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN İLLER

Kahramanmaraş

Hatay,

Gaziantep,

Osmaniye,

Adıyaman,

Adana,

Malatya,

Şanlıurfa,

Diyarbakır,

Elazığ,

Kilis.

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