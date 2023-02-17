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SED yardım ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Şubat - Mart ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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SED yardım ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Şubat - Mart ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?

"SED yardım ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında emekli maaşları ve asgari ücret artışı sonrasında sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyordu. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Şubat - Mart ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?

"SED yardım ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Şubat - Mart ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SED yardım ödemeleri 2023 yılında artışa gidildi. İhtiyaç sahibi ailelere çocukların bakımı için verilen SED yardımı için detaylar merak ediliyor. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? Şubat - Mart ayı SED yardım ödemeleri yattı mı?

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Çocuk (Okul öncesi) 2059,99 TL

Çocuk (İlköğretim) 3090,00 TL

Çocuk (Ortaöğretim) 3295,99 TL

Çocuk (Ortaöğretim çağında okumayan) 2059,99 TL

Çocuk (Yükseköğretim) 3708,00 TL

Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1,648,00 TL

SED BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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