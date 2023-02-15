"Borsa ne zaman, bugün açılacak mı 2023? BIST ne zaman, saat kaçta açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan volatilite artışı nedeniyle devre kesici uygulanmış ve borsa 5 günlüğüne işlemlerini durdurmuştu. Peki, Borsa ne zaman, bugün açılacak mı 2023? BIST ne zaman, saat kaçta açılacak?