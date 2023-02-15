Borsa ne zaman, bugün açılacak mı 2023? BIST ne zaman, saat kaçta açılacak?
"Borsa ne zaman, bugün açılacak mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da yaşanan yüksek volatilite sonrasında, küçük yatırımcının da korunması amacıyla 5 gün boyunca borsa kapatılmıştı. Peki, Borsa ne zaman, bugün açılacak mı 2023? BIST ne zaman, saat kaçta açılacak?
"Borsa ne zaman, bugün açılacak mı 2023? BIST ne zaman, saat kaçta açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan volatilite artışı nedeniyle devre kesici uygulanmış ve borsa 5 günlüğüne işlemlerini durdurmuştu. Peki, Borsa ne zaman, bugün açılacak mı 2023? BIST ne zaman, saat kaçta açılacak?
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul'dan yapılan son açıklamada "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.
Buna göre; Borsa, 14 Şubat akşamına kadar 5 gün kapandı. 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.
BORSA İSTANBUL ÖNLEMLERİ AÇIKLADI
Borsa İstanbul, 5 iş gününün ardından yarın işlemlere yeniden başlayacak olan hisse senedi işlemlerine ilişkin önlemleri açıkladı.
Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında:
1- Emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmemesine,
2- Pay Piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine,
3- Pay Piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücretinin 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine,
4- Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin %20 oranında artırılmasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının %20 oranında artırılarak yüzbinde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine,
5- VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanının 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenmesine,
6- Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanmasına,
7- Borsamız gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirlerin kaldırılmasına
karar verilmiştir.
Ayrıca, VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler Borsa tarafından iptal edilecektir.
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