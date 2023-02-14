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Son dakika: Deprem bölgesi için prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı düşürüldü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Son dakika: Deprem bölgesi için prefabrik yapı ve konteynerlerin KDV oranı düşürüldü

Son dakika haberleri... Prefabrik yapı ve konteynerlerin, depremden etkilenen 10 ilde afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

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