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Son dakika: SPK'dan deprem bölgesi için flaş karar! Halkbank da esnaf ve sanatkarların kredi borçlarını erteledi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Son dakika: SPK’dan deprem bölgesi için flaş karar! Halkbank da esnaf ve sanatkarların kredi borçlarını erteledi

Son dakika haberleri... SPK tarafından yapılan açıklamada, "Deprem Bölgesi’nde yerleşik müşterilerin, 6 Şubat'tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında, 30 Haziran'a kadar işlem tesis edilmemesine karar verildi." denildi. Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.

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