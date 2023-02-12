Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
"Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayı kira artış oranı, ocak ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyonuyla birlikte TÜFE rakamları da netleşti. Gözler Mart ayında açıklanacak kira artış oranına çevrildi. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
"Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözler Mart ayında açıklanacak kira artış oranına çevrildi. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLANDIRMA GETİRİLDİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 5 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1250 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 6 bin 250 TL
12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 5 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %72,45
Kira Artış Tutarı: 3 bin 622 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 8 bin 622 TL
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Mart ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
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