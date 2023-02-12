"Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gözler Mart ayında açıklanacak kira artış oranına çevrildi. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?