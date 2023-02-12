TOKİ kuraları ne zaman devam edecek? TOKİ Sosyal Konut hak sahipliği kura çekimi hangi tairhte başlayacak mı? SONUÇ SORGULAMA EKRNAI

TOKİ kuraları ne zaman devam edecek sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinin ardından 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişleri ertelendi. Peki TOKİ kuraları ne zaman devam edecek? TOKİ Sosyal Konut hak sahipliği kura takvimi açıklandı mı? TOKİ kura sonuç öğrenme ekranı...