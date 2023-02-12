TOKİ kuraları ne zaman devam edecek? TOKİ Sosyal Konut hak sahipliği kura çekimi hangi tairhte başlayacak mı? SONUÇ SORGULAMA EKRNAI
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi sebebiyle 7-14 Şubat tarihleri aralığında gerçekleştirilecek olan kura çekilişlerinin ertelenmesine karar verilmişti. İnşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipliği kuraları için bekleyen vatandaşlar ne zaman devam edeceğini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Sosyal Konut hak sahipliği kura takvimi açıklandı mı?
TOKİ kuraları ne zaman devam edecek sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinin ardından 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişleri ertelendi. Peki TOKİ kuraları ne zaman devam edecek? TOKİ Sosyal Konut hak sahipliği kura takvimi açıklandı mı? TOKİ kura sonuç öğrenme ekranı...
KURALAR ERTELENDİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.
TOKİ ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.
TOKİ'DEN AÇIKLAMA
TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.
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- TOKİ kuraları ne zaman devam edecek? TOKİ Sosyal Konut hak sahipliği kura çekimi hangi tairhte başlayacak mı? SONUÇ SORGULAMA EKRNAI
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