Memur maaşları yarın yatacak mı? Memur maaşları 11 Şubat'ta saat kaçta yatacak?
"Memur maaşları yarın yatacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelindeki tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödenecek. Peki, Memur maaşları yarın yatacak mı? Memur maaşları 11 Şubat'ta saat kaçta yatacak?
"Memur maaşları yarın yatacak mı? Memur maaşları 11 Şubat'ta saat kaçta yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelindeki tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödenecek. Peki, Memur maaşları yarın yatacak mı? Memur maaşları 11 Şubat'ta saat kaçta yatacak?
MEMUR MAAŞLARI YARIN YATACAK MI?
Memur maaşları bu ay erken ödenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı.
Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.
Buna göre, memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.
Memurlar, maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.
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- Memur maaşları yarın yatacak mı? Memur maaşları 11 Şubat'ta saat kaçta yatacak?
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