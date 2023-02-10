"Memur maaşları yarın yatacak mı? Memur maaşları 11 Şubat'ta saat kaçta yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelindeki tüm memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat'ta ödenecek. Peki, Memur maaşları yarın yatacak mı? Memur maaşları 11 Şubat'ta saat kaçta yatacak?