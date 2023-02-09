"Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaşları erken mi yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu. Peki, Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaşları erken mi yatacak?