Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? 6 Şubat Doğal gaz desteği yattı mı, ödendi mi?
"Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanmakta olan Doğalgaz desteği ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? 6 Şubat Doğal gaz desteği yattı mı, ödendi mi?
"Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? 6 Şubat Doğal gaz desteği yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz desteği ödemeleri için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Hane başına 900-2500 TL verilen bu maddi desteğe başvurular e-Devlet üzerinden alınırken halihazırda ödemelerden yararlanan vatandaşlar ödeme detaylarını merak ediyor. Peki, Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? 6 Şubat Doğal gaz desteği yattı mı, ödendi mi?
DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.
Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise Şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında tutarlarda yapılıyor.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. kimlik no ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını yapabilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
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- Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? 6 Şubat Doğal gaz desteği yattı mı, ödendi mi?
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