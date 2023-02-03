"Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk geçen kış aylarında ısınmak için doğal gaz kullanan vatandaşlar, ısıl harita baz alınarak yapılan yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...