Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...
"Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 900 ve 2500 TL arasında değişen doğal gaz destek ödemeleri Şubat ayında yapılacak. Ödeme alacak pek çok vatandaş doğal gaz ödemelerinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...
"Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk geçen kış aylarında ısınmak için doğal gaz kullanan vatandaşlar, ısıl harita baz alınarak yapılan yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...
DOĞAL GAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan doğalgaz yardım ödemesi 900 ile 2500 TL arasında değişiyor.
Dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca belirlenen hanelere verilen doğal gaz desteği geçtiğimiz yıl son 3 ay ve bu yılın ilk 3 ayını kapsayacak şekilde yapılıyor. Önümüzdeki ödemenin Şubat 2023'te yapılması bekleniyor.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyenler başvurularını e-devlet üzerinden yapıyor. Sosyal hizmetler sosyal yardım başvuru hizmeti adresinden müracaatlar alınıyor.
Doğal gaz destek ödemeleri, hak sahibinin PTT kartına yatıyor. Başvurusu olumlu sonuçlananlar, doğal gaz faturalarını göstererek destekten yararlanıyor.
Doğal gaz destek ödemelerinin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapıldığı biliniyor. Ödemenin yapılacağı numaralar, tarihin netleşmesiyle birlikte belli olacak.
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