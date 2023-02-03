"Genel af çıkacak mı, düzenleme var mı? Mahkumlara genel af olacak mı, açıklama geldi mi 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 7. Yargı Paketi'nde af düzenlemesi olup olmadığı merak edilirken, düzenleme ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Genel af çıkacak mı, düzenleme var mı? Mahkumlara genel af olacak mı, açıklama geldi mi 2023?