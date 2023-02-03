Genel af çıkacak mı, düzenleme var mı? Mahkumlara genel af olacak mı, açıklama geldi mi 2023?
"Genel af çıkacak mı, düzenleme var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mahkumlara yönelik af düzenlemesi çıkıp çıkmayacağı merak edilirken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 120 bin mahkum ve yakınları tarafından merak edilen genel af düzenlemesine ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Genel af çıkacak mı, düzenleme var mı? Mahkumlara genel af olacak mı, açıklama geldi mi 2023?
"Genel af çıkacak mı, düzenleme var mı? Mahkumlara genel af olacak mı, açıklama geldi mi 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 7. Yargı Paketi'nde af düzenlemesi olup olmadığı merak edilirken, düzenleme ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Genel af çıkacak mı, düzenleme var mı? Mahkumlara genel af olacak mı, açıklama geldi mi 2023?
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinde bulunan 120 bin mahkuma Kovid-19 izni verilmişti. Bu izin süresi 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı. Mahkumlar ve aileleri tarafından genel af çıkıp çıkmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Söz konusu düzenleme hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilecek. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmi bir aftan yararlanmış olacak.
Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığı 7. Yargı Paketi hakkında şu ana kadar yapılan açıklamalarda genel af detayı yer almıyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
GENEL AF ÇIKARSA NE OLUR?
Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesine göre, genel af halinde, kamu davası düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.
Özel af ile hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para cezasına çevrilebilir.
Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir.
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