Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in istikameti enerji diplomasisi için Bakü

Bakan Dönmez'in, ziyaret kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isimle ikili görüşme yapması, mevkidaşlarına ve sektör temsilcilerine 14-15 Şubat'ta düzenlenecek İstanbul Gaz Zirvesi ile ilgili davette bulunması bekleniyor.