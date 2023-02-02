Fındık fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun güncel fındık fiyatları

Fındık fiyatları, gnün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Serbest piyasada yükseliş gösteren fındık fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Üreticiler hava şartlarından dolayı fındık fiyatlarında yükseliş yaşandığını belirtirken, fiyat değişikliklerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...