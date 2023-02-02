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Fındık fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun güncel fındık fiyatları

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Fındık fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun güncel fındık fiyatları

Fındık fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sezon sona erse bile fındık fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde serbest piyasadaki yükseliş trendiyle gündemde olan fındık fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi? Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Şubat güncel fiyat listesi...

Fındık fiyatları, gnün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Serbest piyasada yükseliş gösteren fındık fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Üreticiler hava şartlarından dolayı fındık fiyatlarında yükseliş yaşandığını belirtirken, fiyat değişikliklerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

FINDIK FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 62 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada geçen haftalarda 60 lira seviyelerindeki fındığın kilogram fiyatında 2 liralık artış olduğunu belirtti.

Fındık fiyatının yeni haftaya 62 liradan başladığını ifade eden Soydan, fiyatın daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

TMO FİYATI
En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

AKÇAKOCA
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

ÇARŞAMBA
En Düşük: 50,10 TL
En Yüksek: 60,00 TL

DÜZCE
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 58,97 TL

FATSA
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 59,00 TL

GİRESUN
En Düşük: 56,30 TL
En Yüksek: 64,00 TL

SAKARYA
En Düşük: 48,40 TL
En Yüksek: 55,00 TL

SAMSUN
En Düşük: 46,00 TL
En Yüksek: 62,00 TL

TRABZON
En Düşük: 52,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL

ZONGULDAK
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

TERME
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

ÜNYE
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL

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