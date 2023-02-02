Fındık fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun güncel fındık fiyatları
EKONOMİ ahaber.com.tr
Fındık fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sezon sona erse bile fındık fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde serbest piyasadaki yükseliş trendiyle gündemde olan fındık fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi? Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Şubat güncel fiyat listesi...
Fındık fiyatları, gnün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Serbest piyasada yükseliş gösteren fındık fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Üreticiler hava şartlarından dolayı fındık fiyatlarında yükseliş yaşandığını belirtirken, fiyat değişikliklerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunuldu. Peki, fındık fiyatları yükselecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...
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- Fındık fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun güncel fındık fiyatları
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