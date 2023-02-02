Altın fiyatları CANLI 2 Şubat 2023: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

"YENİ REKORLAR YOLDA"

Kısa vadeli bir geri çekilme ancak yıllık bazda baktığınız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. 1.250 – 1.280 devamında yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir.

Kısa vadeli bu geri çekilmeleri bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Özellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın da Şubat ayı içerisinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.