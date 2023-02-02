Altın fiyatları CANLI 2 Şubat 2023: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle yükseliş yaşayan gram altın rekor tazeledi. Güne 1.184 TL ile başlayarak rekor kıran gram altında son durum yakından takip ediliyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Şubat 2023 canlı altın fiyatları...
"Altın fiyatları ne kadar oldu?" Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Doların diğer para birimleri karşısında güç kaybetmesi sonrası altına olan talep artarken, fiyatlarda iniş çıkış devam ediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2 Şubat 2023 canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELCEK Mİ?
Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında tarih vererek altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu. Memiş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Yukarıda 1.950 dolar aşağıda 1.850 dolar ons tarafında bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. 1.950 dolar sınırından satış gelmeye devam ediyor. Ancak 1.900 dolar seviyesinin altında bir sarkma bekliyoruz kısa vade için.
Gram altın / TL fiyatı şu an itibariyle Kapalıçarşı piyasasında 1.180 -1.182 lira seviyesinde. Bu tarafta da 1.140 lira seviyesine kadar Şubat ayı içerisinde bir geri çekilme bekliyorum.
"YENİ REKORLAR YOLDA"
Kısa vadeli bir geri çekilme ancak yıllık bazda baktığınız zaman orta ve uzun vadede yine yeni rekorlar yolda. 1.250 – 1.280 devamında yılın ikinci yarısında Haziran ayından sonra 1.350 – 1.450 hatta 1.500 lira seviyesinin üzerinde ataklar da gerçekleşebilir.
Kısa vadeli bu geri çekilmeleri bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Özellikle altın borcu olan düğün yapacak olan altın yatırımı yapacak olan vatandaşlarımızın da Şubat ayı içerisinde en azından Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir.
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