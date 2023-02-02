Türkiye savunmanın her alanında çığır aştı! İlk yerli ve milli askeri motoru sevkiyata hazır

Yakın zamanda BMC Otomotiv tarafından üretilen yerli motorlu Vuran 4x4 araçların teslimatı için tören düzenleyeceklerini ifade eden Yalçıntaş, bunu yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde düzenlenecek bir başka etkinlikte de Altay tankı ve bu tank için geliştirilen Batu motoruyla ilgili açıklamalarda bulunacaklarını belirtti.

BMC Power'ı kara ve deniz platformları için ağır askeri güç gruplarını tasarlayan ve üreten firma olarak konumlandırdıklarını anlatan Yalçıntaş, tasarım faaliyetlerini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini, Arifiye'de ise Türkiye'nin en, Avrupa'nın sayılı modern ve büyük motor test merkezini oluşturduklarını ifade etti.

Prototip ve ön seri üretimlerin montaj atölyelerinin de Arifiye'de yer aldığını dile getiren Yalçıntaş, bu güç gruplarının işleme ve üretim merkezini de Ankara'da kurmak için çalışmaya başladıklarını kaydetti.