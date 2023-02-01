Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tahıl koridorundan bugüne kadar 690 gemi geçti, buradan geçen gıda miktarı 19.1 milyon ton seviyesinde." açıklamasında bulundu.
Bakan Kirişci, Ulucanlar Cezaevi Müzesi toplantı salonunda düzenlenen Ankara Şubesi 25. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Burada bir konuşma gerçekleştiren Kirişci, tahıl koridorunun bir güvenlik ve açlıkla mücadele koridoru olduğunu belirterek, "Her türlü emtia fiyatlarıyla ilgili bir rahatlama koridoru olarak adlandırabileceğimiz bir koridor inşa edildi. Bu koridordan dün itibarıyla geçen toplam gemi sayısı 690 ve buradan geçen tahıl başta olmak üzere gıda ürünleri miktarı da 19,1 milyon ton. Burada aslan payını savaşa alkış tutarak Ukrayna'nın yanında yer aldığını ifade ederek Ukrayna'ya gaz verenler, hem de 'Biz açlıkla mücadele adı altında kendi kapılarımızı kapatıyor, ihracat yasağı getiriyoruz' diyen Avrupa, burada yüzde 53 gibi önemli bir pay aldı" diye konuştu. Gübre fiyatlarının geçen yılın aynı dönemindeki gübre fiyatlarına göre daha gerilediğini kaydeden Kirişci, "Bu bizim üretim maliyetlerimizi inşallah aşağı çekecek ve üretimimize ilişkin daha güzel günler bizleri bekliyor olacak" dedi.
"BİZ BU ÜLKEDE MUHALEFETİ MİLLİLEŞTİREMEDİK, BUNA ÜZÜLÜYORUZ"
Kirişci, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin şunları aktardı:
"Önümüzde bir 14 Mayıs'ta tarihi belli olan seçim var. Bunu bir şekilde ötelememiz, mutlaka taşın altına elimize koymamız gerekiyor. İki gün önce yayınlanan sözde mutabakat metni diyorum. Metinden başka her şeye benzer. Ben şu haykırışı yapmak istiyorum. Biz bu ülkede yüzde 20 olan savunma alanındaki yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lere çıkardık ama biz bu ülkede muhalefeti millileştiremedik, asla yerlileştiremedik ve buna da çok üzülüyoruz."
"MUTABAKAT METNİ İÇERİSİNDE KENDİ BAKANLIĞIMLA İLGİLİ ABUK SABUK ŞEYLER YAZMIŞLAR"
Altılı Masa tarafından hazırlanan Ortak Mutabakat Metni'ni değerlendiren Kirişci, "Bu metin içerisinde farklı bölümler var ama benim kendi bakanlığımla ilgili olan bölümde öyle abuk sabuk şeyler yazmışlar ki Allah'tan korkun. Önce 2013 yılında belki AK Parti'de siyasetten ayrıldın ama en azından geri kalan kısmında değilse bile, öncesinde yapılanları unutma. Bu gerçekten bir ihanet değilse nedir diye düşünmeden edemiyorum. Bu ülke serbest piyasa ekonomisine geçmiş ve bu ülkede taban fiyattan söz ediyor. Taban fiyat mı kaldı? Bu fiyatın adı müdahale fiyatıdır. Taban fiyat denilen şey, karma ekonomik modellerde olur. Artık Türkiye bunları terk etti. İkinci olarak diyor ki, 'Biz ürünlerin fiyatını daha önceden açıklayacağız'. Peki ben size soruyorum, ekmediğiniz veya ekip de daha nasıl olacağını bilmediğiniz, hangi maliyet unsurlarıyla karşılaşacağınız ürünlere nasıl fiyat vereceğiz? Bir akıl tutulması ve bu şekilde çalakala" ifadelerini kullandı.
"BÖYLE BİR MUHALEFETİN OLDUĞU TÜRKİYE'DE CANLA, BAŞLA MÜCADELE EDEN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR"
Bakan Kirişci, muhalefet partilerinin oluşturduğu "Altılı Koalisyon" eleştirisini şöyle sürdürdü:
"Bu da olsun, şu da olsun' deyip üst üste, alt alta yazdıkları saçma sapan bir metinle Türkiye karşı karşıya. Milletin bu konuya olan ilgisini ve buradan alacakları tepkiyi beklemek yerine diyor ki, 'Bu Avrupalıların alkışını aldı'. Yazıklar olsun size. Altılı Masa bir araya geliyor, arkada bir tane Türk bayrağı yok. Bu ülkenin bağımsızlığını ve istikbalini simgeleyen bir bayrak yok. Yazıklar olsun size. Böyle bir muhalefetin olduğu Türkiye'de maalesef canla, başla mücadele eden bir cumhurbaşkanımız var. Artık dünya böyle bir liderin varlığını kabul ediyor, ama bunlar kendilerince görmezden gelmeye çalışıyor."
Yeni yüzyılın ana eksenlerinden birinin tarım ve orman sektörü olacağını dile getiren Kirişci, "Biz şuna inanıyoruz; çalışmaya devam edeceğiz, aziz milletimiz bize 15 kez birinci parti yaptı ve bizi sürekli iktidar yaptı. Bizi kesintisiz 21 yıldan beri iktidarda tutuyor. İnşallah bunun duracağını düşünmüyoruz. Bu ülkenin böyle eylem ve söylemlerle geçirecek zamanı yok. 2023 Türkiye'nin, cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktığı, ama yeni bir 100 yıla başladığı zaman olacak" dedi.
ANLAŞMA 120 GÜN UZATILMIŞTI
Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırabilmesi için imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması 2022'nın Kasım ayında 4 ay süreyle uzatılmıştı.
Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 22 Temmuz'da imzalanan anlaşmanın süresi 19 Kasım 2022 Cumartesi günü dolacaktı.
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