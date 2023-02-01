Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den tahıl koridoru açıklaması

"MUTABAKAT METNİ İÇERİSİNDE KENDİ BAKANLIĞIMLA İLGİLİ ABUK SABUK ŞEYLER YAZMIŞLAR"



Altılı Masa tarafından hazırlanan Ortak Mutabakat Metni'ni değerlendiren Kirişci, "Bu metin içerisinde farklı bölümler var ama benim kendi bakanlığımla ilgili olan bölümde öyle abuk sabuk şeyler yazmışlar ki Allah'tan korkun. Önce 2013 yılında belki AK Parti'de siyasetten ayrıldın ama en azından geri kalan kısmında değilse bile, öncesinde yapılanları unutma. Bu gerçekten bir ihanet değilse nedir diye düşünmeden edemiyorum. Bu ülke serbest piyasa ekonomisine geçmiş ve bu ülkede taban fiyattan söz ediyor. Taban fiyat mı kaldı? Bu fiyatın adı müdahale fiyatıdır. Taban fiyat denilen şey, karma ekonomik modellerde olur. Artık Türkiye bunları terk etti. İkinci olarak diyor ki, 'Biz ürünlerin fiyatını daha önceden açıklayacağız'. Peki ben size soruyorum, ekmediğiniz veya ekip de daha nasıl olacağını bilmediğiniz, hangi maliyet unsurlarıyla karşılaşacağınız ürünlere nasıl fiyat vereceğiz? Bir akıl tutulması ve bu şekilde çalakala" ifadelerini kullandı.