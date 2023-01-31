Trafik cezaları ne zaman silinecek 2023? Trafik cezalarına af geldi mi, var mı?
"Trafik cezaları ne zaman silinecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası yeni borç yapılandırma paketinin detayları belli olmuştu. Peki, Trafik cezaları ne zaman silinecek 2023? Trafik cezalarına af geldi mi, var mı?
"Trafik cezaları ne zaman silinecek 2023? Trafik cezalarına af geldi mi, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi daireleri, SGK, gümrük müdürlükleri, il özel idareleri ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlara olan borçların cezaları kaldırıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş Borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenlerin 30 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru yapabileceklerini açıkladı. 2 bin liranın altındaki borçlar silinirken gözler trafik cezalarına çevrildi. Peki, Trafik cezaları ne zaman silinecek 2023? Trafik cezalarına af geldi mi, var mı?
TRAFİK CEZALARI SİLİNDİ Mİ?
Borç yapılandırması kapsamında 2 bin liranın altında bulunan vergi ve cezalar silinecek. Bu durumda 31 Aralık 2022 tarihi öncesinde kesilen trafik cezaları da silinecek.
Ancak dört farklı trafik cezası bulunan ve bunların toplamı 2.500 TL'yi aşması durumunda hiçbir borç silinmeyecek. Trafik cezası toplamı 2.000 liranın altında olduğu takdirde bu borçların ödenmesine gerek kalmayacak.
2023 TRAFİK CEZALARI BELLİ OLDU
Trafikte kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ceza kesiliyor. Bu kapsamında hız sınırını aşan, alkollü araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülerin yeni yılda ödeyecekleri ücretler belli oldu. 2023 yılında idari para cezaları %112,9 oranında zamlandı. İşte, yeni trafik cezaları;
Alkollü araç kullanma cezası, ilk kez yakalananlar için 4 bin 064 TL, alkol testine itiraz etme cezası 8 bin 551 TL, çıkma ya da siren kullanma cezası 4 bin 604 TL, aracı plakasız kullanma cezası 4 bin 064 TL, drift atma cezası 20 bin 342 TL, ehliyetsiz araç kullanma cezası 8 bin 190 TL, emniyet kemeri takmama 8 bin 190 TL, emniyet şeridini ihlal etme 4 bin 064 TL, hız sınırını %10-30 oranlarında aşma 951 TL, kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL oldu.
MUAYENESİZ TRAFİĞE ÇIKANLAR DİKKAT!
Araç muayene tarihi geldiği halde muayenesini yaptırmayan ve araçlarını kullanmaya devam eden sürecilerine 951 TL ceza kesilecek. Bunun dışında seyir halinde telefonla konuşanlara 951 TL, sahta plaka kullananlara 20 bin 302 TL, takip mesafesine uymayanlara ise 436 TL ceza kesilecek. 2023 yılında en yüksek trafik cezası ise uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası oldu. Uyuşturucu madde kullanarak trafiğe çıkanlara 20 bin 977 TL ceza kesilecek.
BORÇ ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU
Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifinin tamamlandığını açıkladı. Elitaş açıklamasında ". Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık tüm vergiler askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek. Hazırladığımız teklifte 31 aralık 2022'yi esas aldık." dedi.
Elitaş açıklamasının devamında " Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek." ifadelerini kullandı.
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- Trafik cezaları ne zaman silinecek 2023? Trafik cezalarına af geldi mi, var mı?
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