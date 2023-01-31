Trafik cezaları ne zaman silinecek 2023? Trafik cezalarına af geldi mi, var mı?

2023 TRAFİK CEZALARI BELLİ OLDU

Trafikte kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ceza kesiliyor. Bu kapsamında hız sınırını aşan, alkollü araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülerin yeni yılda ödeyecekleri ücretler belli oldu. 2023 yılında idari para cezaları %112,9 oranında zamlandı. İşte, yeni trafik cezaları;

Alkollü araç kullanma cezası, ilk kez yakalananlar için 4 bin 064 TL, alkol testine itiraz etme cezası 8 bin 551 TL, çıkma ya da siren kullanma cezası 4 bin 604 TL, aracı plakasız kullanma cezası 4 bin 064 TL, drift atma cezası 20 bin 342 TL, ehliyetsiz araç kullanma cezası 8 bin 190 TL, emniyet kemeri takmama 8 bin 190 TL, emniyet şeridini ihlal etme 4 bin 064 TL, hız sınırını %10-30 oranlarında aşma 951 TL, kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL oldu.