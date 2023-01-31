Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman 2023? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?
"Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı ve market alışverişlerinde fiyatlara etki eden enflasyon kararının ocak ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman 2023? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?
"Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman 2023? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu. Peki, Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman 2023? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?
OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.
Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
YILIN İLK ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında konuştu.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2023-I" sunumunda öne çıkan başlıklar şöyle:
"Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergeler, enflasyondaki belirgin yavaşlamayi teyit ediyor.
Aylık enflasyon oranları, kademeli bir sekilde tarihsel ortalamalara yaklaşıyor.
2023 yılı ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefimiz yüzde 60.
Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi, yüzde 22,3 olarak korudu.
2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8 olarak sabit tutuldu.
ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Buna göre; Enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.
Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
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