"Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman 2023? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 olmuştu. Peki, Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman 2023? Enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?