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Son dakika: IMF son rakamları paylaştı! İşte Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Son dakika: IMF son rakamları paylaştı! İşte Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini

Son dakika haberleri... IMF, küresel ekonomik büyüme hızını bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltti. Kuruluş, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3 olarak korudu.

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