Bin markete ucuz et geliyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti









600 ÜRÜNDE UCUZUZ

Pahalılık tartışmalarına da değinen Aydın, "Herkes Tarım Kredi ürününün kalitesinden memnun. Bu kalite zaman zaman fiyat nedeniyle eleştiri konusu oluyor, çünkü baldo pirinciyle Çin ya da Arjantin pirinci karşılaştırılıyor. Ya da birinci harman çayla, dördüncü harman çay… Onun için biz de ikinci sınıf ürün üretmeye başlıyoruz. 1.400 adet ürün var. Bunların 600 tanesinde piyasada en ucuz biziz. Yüzde 1.5 ila 25 arasında ucuz olduğumuz ürünler var. Biz bunu yaptığımız zaman rakiplerimiz de ona göre düzenliyor" dedi. Aydın, şu anda marketteki 1.400 kadar ürünün 400'ünü kendilerinin ürettiğini, bu sayıyı 600-700'e çıkarmak istediklerini söyledi.