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31 Ocak FINDIK FİYATLARI: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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31 Ocak FINDIK FİYATLARI: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!

Serbest piyasada yükseliş yaşayan fındık fiyatları Giresun'da 64 liraya kadar çıktı. Yetkililer fındık fiyatının daha da artmasını beklediklerini belirtirken, il bazında güncel fiyatlar araştırılmaya devam ediyor. İl il güncel fındık fiyatlarını yazımızda ele aldık. Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon başta olmak üzere tüm illerde fındık fiyatları güncellendi. Peki, serbest piyasada fındık ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak fındık fiyatları listesi...

Fındık fiyatları, serbest piyasada sıkı takip ediliyor. Giresun'da fındık fiyatı bu hafta 64 liradan başladı. Fındıkta sezon sona erse bile il il fiyatlar gündemdeki yerini koruyor. Piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan talebe bağlı fındık fiyatında yükseliş sürüyor. Peki, serbest piyasada fındık ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak il il fındık fiyatları listesi...

FINDIK FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan talebe bağlı fındık fiyatının yükseldiğini söyledi. Yeni haftada pazarda fındığın 64 liradan işlem gördüğünü belirten Şahin, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Şahin, son günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin fındık bitkisinin erken uyanma sürecine girmesine neden olduğunu ifade ederek, başta zirai don olmak üzere yaşanabilecek doğal afetlere karşı çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

TMO FİYATI
En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

AKÇAKOCA
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

ÇARŞAMBA
En Düşük: 50,10 TL
En Yüksek: 60,00 TL

DÜZCE
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 58,97 TL

FATSA
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 59,00 TL

GİRESUN
En Düşük: 56,30 TL
En Yüksek: 64,00 TL

SAKARYA
En Düşük: 48,40 TL
En Yüksek: 55,00 TL

SAMSUN
En Düşük: 46,00 TL
En Yüksek: 62,00 TL

TRABZON
En Düşük: 52,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL

ZONGULDAK
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

TERME
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

ÜNYE
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL

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