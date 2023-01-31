31 Ocak FINDIK FİYATLARI: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!

Fındık fiyatları, serbest piyasada sıkı takip ediliyor. Giresun'da fındık fiyatı bu hafta 64 liradan başladı. Fındıkta sezon sona erse bile il il fiyatlar gündemdeki yerini koruyor. Piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan talebe bağlı fındık fiyatında yükseliş sürüyor. Peki, serbest piyasada fındık ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak il il fındık fiyatları listesi...