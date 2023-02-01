Ocak ayı enflasyon beklentisi: 2023 Ocak TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı enflasyon beklentisi, şubat ayının gelmesiyle birlikte en çok aranılanlar arasında yer aldı. Memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon verisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2023 yılının ilk verisi için ekonomist tahminleri merak ediliyor. Peki, Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? 2023 Ocak TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...
"Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu, vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay belirli tarihte açıklanan enflasyon verisi için ekonomistlerin beklentisi de merak ediliyor. Yılın ilk verisinin ne olacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? 2023 Ocak TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından 2023 Ocak ayı enflasyon verileri, 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı. Ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlarının bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ENFLASYON" AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. En büyük sıkıntı olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdüklerini kaydeden Erdoğan, "İnşallah enflasyonun önümüzdeki ayla hızla yüzde 50'li, yüzde 40'lı, yüzde 30'lu oranlara indiğini de göreceğiz." ifadesini kullandı.
BİR ÖNCEKİ AYIN ENFLASYON VERİLERİ
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.
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