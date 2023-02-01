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Ocak ayı enflasyon beklentisi: 2023 Ocak TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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Ocak ayı enflasyon beklentisi: 2023 Ocak TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ocak ayı enflasyon beklentisi, şubat ayının gelmesiyle birlikte en çok aranılanlar arasında yer aldı. Memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde etkili olan enflasyon verisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2023 yılının ilk verisi için ekonomist tahminleri merak ediliyor. Peki, Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? 2023 Ocak TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

"Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu, vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay belirli tarihte açıklanan enflasyon verisi için ekonomistlerin beklentisi de merak ediliyor. Yılın ilk verisinin ne olacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? 2023 Ocak TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından 2023 Ocak ayı enflasyon verileri, 3 Şubat 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi henüz açıklanmadı. Ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlarının bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ENFLASYON" AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. En büyük sıkıntı olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdüklerini kaydeden Erdoğan, "İnşallah enflasyonun önümüzdeki ayla hızla yüzde 50'li, yüzde 40'lı, yüzde 30'lu oranlara indiğini de göreceğiz." ifadesini kullandı.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Yeni kira düzenlemesi 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki yılın yüzde 25'ini geçmeyecek şeklinde uygulanıyor. Buna göre, 2023 Ocak kira artış oranı %25 olarak uygulanacak.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

TÜFE oranı daha yüksek çıksa da getirilen üst sınır nedeniyle yüzde 25'ten fazla zam yapılamayacak. Konut kira artışı 1 Temmuz 2023'e kadar %25 ile sınırlandırılmıştı. Bu nedenle TÜFE 12 ay ortalaması konutta kira artışını etkilemeyecek

%25 zam oranına göre örnek kira hesaplama şu şekilde:

Eski kira: 2000 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 2500 TL

Eski kira: 2500 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 3125 TL

Eski kira: 3000 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 3750 TL

Eski kira: 3500 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 4375 TL

Eski kira: 4000 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 5000 TL

Eski kira: 4500 TL (yüzde 25 zam) yeni kira 5625 TL

Eski kira: 5000 TL yüzde 25 zam) yeni kira 6250 TL

BİR ÖNCEKİ AYIN ENFLASYON VERİLERİ

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

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