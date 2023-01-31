5 milyon kişi emekli olacak! Tarihi EYT düzenlemesinden satır başları | EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak?









DÜŞÜK AYLIK İDDİASI ÇARPITMA

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yasa teklifine ilişkin bilgi verirken, EYT'lilerin düşük aylık alacağı iddialarına ilişkin olarak, "EYT'liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak" dedi. Akbaşoğlu, EYT'lilere kıdem tazminatı konusunun yasa teklifinde yer almadığını belirterek, "Bu konuda işverenlerimizin de yanında işçilerimizin de mağduriyetini gidermek üzere istihdama dayalı dinamik ekonomik modeli sektesiz bir şekilde devam ettirmek için KGF destekli kredilerle doğrudan kıdem tazminatını işçimizin hesabına yatıracak bir model üzerinde çalışma yapıldı" diye konuştu.