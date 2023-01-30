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ZEMHERİ KIŞI TARİHLERİ | Ne zaman başlar ne zaman biter? 2023 Zemheri soğukları ne zaman gelecek, geldi mi? Zemheri ne demek?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023
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ZEMHERİ KIŞI TARİHLERİ | Ne zaman başlar ne zaman biter? 2023 Zemheri soğukları ne zaman gelecek, geldi mi? Zemheri ne demek?

Zemheri kışı havaların soğumasıyla birlikte detaylı bir şekilde araştırılmaya başlandı. Anadolu'da kış ayının ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri kışı merak ediliyor. Halk tarafından 40 günlük süreye verilen addır zemheri. Peki zemheri kışı ne zaman başlar, ne zaman biter? Zemheri soğukları ne zaman gelecek, geldi mi?

Zemheri arama motorlarında sıklıkla araştırılan konuların başında yer alıyor. Anadolu'da çok eski dönemlerden bu yana 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi zemheri ayı olarak belirtmiştir. Zemheri soğuklarının yaşandığı bu günlerde ülkemizin doğusunda kar yağışı be don olayları yaşanırken, İç Anadolu Bölgesi'nde ise yaşanan ayaz nefesleri kesiyor. Peki zemheri kışı ne zaman başlar? Zemheri soğukları ne zaman gelecek, geldi mi? İşte zemheri kışı tarihleri...

ZEMHERİ TARİHLERİ

Havaların soğuması ve ülkemizde kar yağışının bu sene gecikmesiyle birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı. Halk tarafından karakış olarak adlandırılan 40 günlük dönem Zemheri ayı olarak ifade edilir. Zemheri olarak bilinen süreç, kış mevsiminin en şiddetli zamanlarıdır. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.

2023 ZEMHERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Zemheri, Aralık ayının 22'sinde başlayıp, 30 Ocak'ta sona erer. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

TDK'YA GÖRE ZEMHERİ NE DEMEK?

Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamı taşımaktadır. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir. Zemheri, 22 Aralık tarihinde çıkmakta olan ve yaklaşık 40 gün süren soğuk günleri ifade etmektedir. Zemherinin bir adı da erbaindir (karakış). Erbain Arapça 40 sayısı, anlamına gelir ve zemheri esasta 40 gündür. Fakat bazı yörelerde 45 gün olarak kabul edilir.

HAMSİN AYI NE DEMEK?

Halk takvimine göre, 31 Ocak ve 21 Mart tarihleri arasındaki dönem hamsin olarak adlandırılır. Kış dönemi kırk beşer günlük kasım, zemheri, hamsin olmak üzere üç ana bölüme ayrılır.

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