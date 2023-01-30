ZEMHERİ KIŞI TARİHLERİ | Ne zaman başlar ne zaman biter? 2023 Zemheri soğukları ne zaman gelecek, geldi mi? Zemheri ne demek?

ZEMHERİ TARİHLERİ

Havaların soğuması ve ülkemizde kar yağışının bu sene gecikmesiyle birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı. Halk tarafından karakış olarak adlandırılan 40 günlük dönem Zemheri ayı olarak ifade edilir. Zemheri olarak bilinen süreç, kış mevsiminin en şiddetli zamanlarıdır. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.