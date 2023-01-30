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TBMM'de "EYT" sunumu yapıldı | Asgari ücrete ara zam olur mu? EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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TBMM’de EYT sunumu yapıldı | Asgari ücrete ara zam olur mu? EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun AK Parti ve MHP'li üyelerine sunum yaptı. Diğer taraftan geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de "Asgari ücrete ara zam olur mu?" , "EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt vermişti. İşte haberin detayı...

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun AK Parti ve MHP'li üyelerine, EYT düzenlemesiyle ilgili kapsamlı sunum yapıldı.

Basına kapalı olarak yapılan sunumda, bakanlık bürokratlarınca teklifin teknik detayları anlatıldı ve milletvekillerinin soruları yanıtlandı.

Bürokratlar, milletvekilleriyle mali analiz konusunda da bazı bilgileri paylaştı.

Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği belirtildi.

3,5 milyon işçi, 619 bin bağımsız çalışan, 669 bin devlet memuru olmak üzere emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan kişi sayısının da toplam 4,8 milyon olduğu kaydedildi.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündeme dair A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELİR Mİ?

Asgari ücrete ara zam beklentisine dair ise Bakan Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde." dedi.

"ENFLASYONUN YÜZDE 20'LERE DÜŞTÜĞÜ BİR ORTAM VAR"

Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Yılsonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karışılacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır."

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK GÜCÜ"

Öte yandan Bilgin, "Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik." mesajını verdi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette üçlü imzayı arzu ederdik. Pazarlık her zaman işçilerimize kazandırır." açıklamasını yaptı.

140 BİN PERSONELE KADRO YOLU

Son yılların en önemli sorunlarından birisi sözleşmeli personel sorunuydu. Kadroya geçmeleri sorunuydu. Biz bunu geçen dönem kamu toplu sözleşmemizle sözleşme altına aldık. Bunların kadro haklarını düzenleyeceğiz dedik. Onların da tıpkı 657'deki kadroda çalışan insansalar gibi hakları olacak. Onları 'sözleşmem devam edecek mi?, Etmeyecek mi? gibi bir durumdan kurtaracağız. Biz bu sorunu çözdük. Meclis'ten geçen hafta yasalaşarak çıktı. Bizim sorunları çözme konusunda seçime endeksli bir tavrımız yok. Milletimizin sorunları dosya dosya açıp çözüyorum. Ama bununla ilgili netleşen bir takvim yok.

Kamu da daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.

EYT'DEN SON DURUM NE?

Bakan Bilgin, "EYT'de ilk maaşların Mart'ın 1'inde ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. EYT tarihinde bir esneme olmaz ama erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesindedir. EYT için 9 Eylül 1999 tarihinde bir esneme olmaz." ifadelerine yer verdi.

Öte taraftan Bilgin, "Kamudaki EYT'liler emekli olmayacaktır." yorumunu yaptı.

"EYT'Lİ MAAŞINDA AZ ZAM İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Bakan Bilgin, EYT ile emekli olacakların maaş zamlarına mevcut emeklilerin aksine yüzde 30 değil de yüzde 18 civarı bir zam yapıldığı iddiasını da yalanladı.

Bilgin, "Böyle bir şey olması mümkün mü? Yok tabii ki. Emeklilerimizin elde ettiği tüm kazanımlar onlar için de geçerli. Hesaplamalarda hiçbir farklılık yoktur. Bu söylentilere kimse inanmasın. Devlet emekliler arasında ayrım yapmaz. Biz sosyal devletiz." dedi.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN DURUMU

Bakan Bilgin, "Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur." açıklamasını yaptı.

SENDİKA MESAJI

Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sendikalaşmanın Türkiye'nin demokrasisine yapacağı katkı olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeyi açıklayacağız." dedi.

Asgari ücrete zam olacak mı? ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

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