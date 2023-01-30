TBMM'de "EYT" sunumu yapıldı | Asgari ücrete ara zam olur mu? EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?

140 BİN PERSONELE KADRO YOLU

Son yılların en önemli sorunlarından birisi sözleşmeli personel sorunuydu. Kadroya geçmeleri sorunuydu. Biz bunu geçen dönem kamu toplu sözleşmemizle sözleşme altına aldık. Bunların kadro haklarını düzenleyeceğiz dedik. Onların da tıpkı 657'deki kadroda çalışan insansalar gibi hakları olacak. Onları 'sözleşmem devam edecek mi?, Etmeyecek mi? gibi bir durumdan kurtaracağız. Biz bu sorunu çözdük. Meclis'ten geçen hafta yasalaşarak çıktı. Bizim sorunları çözme konusunda seçime endeksli bir tavrımız yok. Milletimizin sorunları dosya dosya açıp çözüyorum. Ama bununla ilgili netleşen bir takvim yok.

Kamu da daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.