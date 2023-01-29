"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çiftçi destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından açıklama geldi. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?