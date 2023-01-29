Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?
"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu açıklamaya göre; 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin 27 Ocak tarihinde hesaplara yatmaya başladığını bildirdi. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?
"Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çiftçi destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından açıklama geldi. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Adana programı kapsamında bir dizi toplantıya katıldı.
Bakan Kirişci önce bir otelde düzenlenen "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler" ödül törenine katıldı. Mazot ve gübre desteklerinin erkene çekildiğini ifade eden Bakan Kirişci, "1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık mazot ve gübre desteğini 6 ay öncesinden ödemeye başladık" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı.
Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün (27 Ocak) çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.
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