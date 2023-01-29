4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Açıklama geldi...
"4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memurların gözü zam maaş farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından ödemelerin yapılacağı tarih de belirlenmiş oldu. Peki, 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Açıklama geldi...
"4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği ödemelerin yapılacağı tarih geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Açıklama geldi...
MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında zamlı memur emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu.
İşte o tarih
Buna göre, 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farklarını 27 Ocak 2023 Cuma günü alacak.
AYLIK VE EK GÖSTERGE FARKI ÖDEMESİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2023 Yılı Ocak Dönemi Zam Farkları İle Harp veya Vazife Malullerinin 2022 Yılı Ek Ödemelerinin Ödenmesi" ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;
Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 Milyar TL'dir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrasında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaş farklarının yatacağı tarih belirlendi.
İşte bakanlıktan yapılan açıklama;
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL'dir.
9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.
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