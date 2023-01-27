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Togg'dan dijital dünyaya hızlı giriş! Trumore üzerinden Teknoloji Kampüsü'nü gezme imkanı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Togg’dan dijital dünyaya hızlı giriş! Trumore üzerinden Teknoloji Kampüsü’nü gezme imkanı

Son dakika haberleri... Togg, Trumore platformu üzerinden Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine ve Togg'un test edilmesine imkan sağlayacak. Uygulamaya ilişkin detayların yarın açıklanacağı bildirildi.

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