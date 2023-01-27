İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İlave tediye ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
"İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında yapılacak ödemelerin tarihi Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla belli oldu. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İlave tediye ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
"İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İlave tediye ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ödemeleri ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre ödeme tarihleri açıklandı. Yayımlanan karara göre ödemeler iki bölümde yapılacak. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İlave tediye ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
İLAVE TEDİYE NE ZAMAN YATACAK 2023?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ilave tediye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.
TEDİYE KİMLERE ÖDENİYOR?
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
MADEN İŞÇİLERİNE İKRAMİYE ÖDEMESİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Kararda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diger yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine, 2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
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- İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İlave tediye ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
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