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Çiftçilere yaklaşık 972 milyon liralık tarımsal destek ödemesine bugün başlanıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Çiftçilere yaklaşık 972 milyon liralık tarımsal destek ödemesine bugün başlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilerin hesaplarına aktarılacak destek ödemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi rakamın 972 milyon 333 bin TL olduğu duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu destek tutarları, hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.

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