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Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı? Kapsam genişliyor! Sözleşmeliye kadroda yeni gelişme...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı? Kapsam genişliyor! Sözleşmeliye kadroda yeni gelişme...

"Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken, kapsam dışı kalan 140 bin personele kadro yolu açıldı. Peki, Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı?

"Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadro kapsamıyla ilgili sıcak gelişmelere yaşanıyor. Yasa yürürlüğe girdi, 485 bin sözleşmeli personele kadro verildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla 30 gün içerisinde başvurularını yapanlar kadroya geçebilecek. Peki, Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı?

SÖZLEŞMELİYE KADRODA SON DAKİKA AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin sözleşmeliye kadro konusuna ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

''Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız.

Netleşen bir takvim yok. Dosyamız netleşince açıklayacağız.

Kamu da daha adil bir düzenleme beklentisi vardı.

GEÇİCİ İŞÇİ SORUNU

Seçim öncesi çözeceğiz.''

KİMLER KADRO KAPSAMINA ALINACAK?

140 bin kişi içinde taşeronlar da var belediyelerde çalışan 4A'lı sözleşmeli işçiler de.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE YENİ STATÜ

Ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerin de şartları yeniden belirlenecek.

Teklifte uzman çavuşlarla gaziler ve şehit yakınları da unutulmadı. Yapılacak düzenleme ile belirlenen şartlara uygun olanlar kadroya geçebilecek.

"ÖZLÜK HAKLARINI ALMIŞ OLACAKLAR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, ATV Haber'e yaptığı açıklamada "200 bin uzman çavuş kapsam dışında kaldı ama yeni çalışma ile onlar da özlük haklarını almış olacak" diye konuştu.

Ağırlıklı olarak MHP'den gelen önerilerin yer alacağı çalışma, bakanlıkların da görüşüne başvurularak son şeklini alacak.

BAHÇELİ: MESELE KALICI OLARAK ÇÖZÜLMELİDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen günlerde, "Vatandaşlarımızın imar sorunlarından terörle mücadelede yaralanıp da gazi sayılmayan kardeşlerimizin haklı taleplerine, uzman çavuşlarımızın özlük haklarıyla ilgili beklentilerinden uzman jandarmalarımızın okullarında geçen bir yıllık sürenin fiili hizmetten sayılmasına kadar her mesele kalıcı olarak çözülmelidir" demişti.

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