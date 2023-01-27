Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı? Kapsam genişliyor! Sözleşmeliye kadroda yeni gelişme...

"Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadro kapsamıyla ilgili sıcak gelişmelere yaşanıyor. Yasa yürürlüğe girdi, 485 bin sözleşmeli personele kadro verildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla 30 gün içerisinde başvurularını yapanlar kadroya geçebilecek. Peki, Uzman çavuş kadro son dakika var mı, olacak mı?