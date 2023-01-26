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TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iade tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iade tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce insan TOKİ sosyal konut projesine başvurdu. TOKİ kura çekimleri belirlenen günlerde il il çekiliyor. Kuralar sonrasında kendisine 2+1 3+1 daire çıkmayanlar para iadesinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iade tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iade tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce kişi kuraların bittiği şehirlerde TOKİ sosyal konut projesi para iadesini araştırıyor. Gerçekleştirilen kura çekimleri sonrasında kendisine konut çıkmayanlar TOKİ başvuru ücretini geri alma yollarını arıyor. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 500 TL para iade tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU, ÜCRET İADESİ YAPILIR MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlardan almak için kayıt parası yatıran kişilere para iadesi yapılıyor.

TOKİ ucuz konut projesine başvuruda bulunan fakat kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 iş gün sonrasında Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunarak, yatırmış oldukları ücretleri geri alabilir.

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR, KAÇ VADE YAPILIYOR?

Türkiye'deki 81 ilin tamamında yapılacak 250 bin konut, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak.

608 bin TL'lik 2+1 daireler, 60 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 2 bin 280 TL başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle satılacak.

850 bin TL'lik 3+1 daireler, 85 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 3 bin 187 TL başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle satılacak.

Hak sahiplerine konutlar;

%10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

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